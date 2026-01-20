Da domani, 21 gennaio 2026, i contribuenti italiani potranno presentare le domande per la Rottamazione-quinquies, la procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Questa misura permette di estinguere i debiti fiscali senza applicare interessi e sanzioni, offrendo un'opportunità di regolarizzazione delle posizioni debitorie con condizioni favorevoli. La procedura rimane aperta fino a nuova comunicazione ufficiale.

È ufficiale: da domani, 21 gennaio 2026, i contribuenti italiani potranno presentare la domanda per aderire alla nuova Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata delle cartelle prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 1992025), pubblicata il 30 dicembre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 301. La misura consente di estinzione dei debiti fiscali e contributivi senza interessi, sanzioni o aggio, rivolgendosi ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nell’ambito della nuova norma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Da domani al via le domande per la Rottamazione-quinquies: estinguere i debiti senza interessi e sanzioni

Leggi anche: Rottamazione quinquies, gli interessi scendono al 3% dopo l’emendamento, come aderire

Rottamazione quinquies, al via le domande: ecco quando presentare l’istanza e chi può aderireÈ aperta la possibilità di presentare le domande per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Guasto Sorical, venerdì 16 gennaio sospensione servizio idrico e scuole chiuse; Foodservice Excellence, IEG: Sigep World al via domani alla Fiera di Rimini; A via domani Vicenzaoro January; Da domani al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il prossimo anno scolastico.

Sci, Brignone torna in pista dopo l'infortunio: domani al via nel gigante di Kronplatz - Federica Brignone torna in gara e domani sarà al via del gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz (Bolzano) ... iltempo.it