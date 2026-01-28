Comune verso la rottamazione dei tributi | stop a interessi e mora per chi paga i debiti

Il Comune ha deciso di cancellare gli interessi e le sanzioni per chi paga i debiti tributari. Da ora in poi, chi ha debiti con il Comune potrà saldarli senza dover pagare di più per mora o interessi. La nuova misura mira a facilitare i contribuenti e a recuperare più facilmente le somme dovute.

A stabilire le modalità di adesione alla cosiddetta "definizione agevolata" sarà un gruppo di lavoro ristretto formato da burocrati della Ragioneria, del settore Tributi e dell'Avvocatura: atteso un regolamento in Consiglio. Il sindaco Lagalla: "Pace fiscale il più possibile a vantaggio dei cittadini". Dalla Tari alle multe, ecco quali sono le imposte non versate che si potranno regolarizzare Il Comune darà ai contribuenti non in regola con i tributi la possibilità di estinguere tutti i debiti senza interessi e mora. A stabilire le modalità operative della rottamazione dei debiti, la cosiddetta "definizione agevolata", sarà un gruppo di lavoro ristretto formato da burocrati della Ragioneria, del settore Tributi e dell'Avvocatura comunale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'amministrazione comunale di Sciacca ha annunciato la possibilità di usufruire della rottamazione quinquies per i tributi comunali.

Il Comune di Nardò ha annunciato l’adozione di misure per ridurre sanzioni e interessi sui tributi comunali in ritardo.

