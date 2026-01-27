Giorno della memoria una corona d’alloro al cippo commemorativo del campo di internamento di Vasto Marina FOTO

In occasione del Giorno della Memoria, si è tenuta una cerimonia a Vasto Marina per ricordare le vittime della Shoah. La deposizione di una corona d’alloro al cippo commemorativo rappresenta un momento di riflessione e rispetto, mantenendo viva la memoria di quegli eventi. La cerimonia si è svolta in piazza Rodi, coinvolgendo la comunità nel ricordo delle atrocità passate.

Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, è stata deposta una corona d'alloro al cippo commemorativo del campo di internamento di Vasto Marina, in piazza Rodi, per onorare le vittime della Shoah.Alla cerimonia erano presenti la vicesindaco Licia Fioravante, gli assessori Anna.

