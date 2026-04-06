Meloni tra recessione e crisi | l’economia frena l’Italia

Il 20 marzo 2026, durante un’intervista nello studio di Speciale Tg La7, il presidente del Consiglio ha parlato della situazione economica italiana. Ha riferito che l’economia ha registrato una riduzione significativa della crescita, che ha perso circa metà del suo valore, e ha segnalato una contrazione del mercato del lavoro. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla recessione e alle difficoltà che attraversa il Paese.

Giorgia Meloni affronta l’intervista di Enrico Mentana a Roma il 20 marzo 2026. Il confronto, avvenuto nello studio di Speciale Tg La7, mette in luce un quadro economico complesso caratterizzato da una crescita che ha perso metà del suo valore e un mercato del lavoro in contrazione. Il bilancio che arriva sulla scrivania della Presidente del Consiglio è pesante. I dati evidenziano un rischio concreto di recessione, mentre l’agenda politica resta assorbita da dispute su leadership e accordi tra alleati. L’impatto dei numeri sull’industria reale. La riduzione della crescita e il calo dell’occupazione colpiscono direttamente la capacità produttiva del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni tra recessione e crisi: l’economia frena l’Italia Economia, lo scenario da incubo della guerra lunga: per l’Italia shock inflazione e recessioneSe il conflitto in Iran dovesse protrarsi fino alla fine dell’anno, per l’economia italiana si profilerebbe uno scenario estremamente critico. Leggi anche: Iran: Oxford Economics, 1 probabilità su 6 recessione economia globale Temi più discussi: Crisi energetica, Bankitalia vede il rischio recessione. Meloni corre in Arabia e Qatar; Economia, ecco tutte le sfide che il governo Meloni dovrà affrontare nell’ultimo anno di legislatura; La trappola Trump: perchè la sconfitta elettorale di Giorgia Meloni al referendum è un monito per l’Europa; Governo Meloni, centrodestra tenta la ripartenza dopo la settimana più dura. Crisi energetica, Bankitalia vede il rischio recessione. Meloni corre in Arabia e QatarVia Nazionale ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita: mezzo punto in meno all’anno. La premier in Medio Oriente: «Qui per parlare di petrolio. Usa? Sappiamo dire no» ... editorialedomani.it Meloni nella zona rossa. Missione nel Golfo per la sicurezza energeticaPrima leader europea a recarsi nella regione in guerra, va in Arabia Saudita, Qatar e Emirati. Dopo essere stata in Algeria e prima di andare in Azerbaigian, ... huffingtonpost.it Mentana: "La7 è bolscevica, è una rete anti-Meloni" ...Continua facebook C’è poco gasolio: voli a rischio. Meloni e la paura dell’austerity x.com