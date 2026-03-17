Iran | Oxford Economics 1 probabilità su 6 recessione economia globale

Secondo Oxford Economics, quest'anno c'è una possibilità su sei che l'economia globale cada in recessione. La previsione si basa sulle conseguenze della guerra contro l'Iran, che ha ripercussioni sui mercati internazionali. La stima indica che le tensioni in Medio Oriente potrebbero influenzare l'andamento economico mondiale, portando a una fase di rallentamento o crisi.

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - C'è una probabilità su sei che l'economia globale vada in recessione quest'anno a causa della guerra contro l'Iran. E' quanto emerge da un'indagine sui rischi globali condotta da Oxford Economics. Tuttavia “nel complesso, le imprese continuano a prevedere un solido ritmo di espansione globale nel prossimo anno”, sottolinea l'analista Jamie Thompson. “La crescita prevista per il 2026 si è indebolita solo leggermente, con un ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto alle aspettative medie dall'inizio della guerra". Decisamente meno del ribasso di 1,3 punti percentuali registrato nelle stime dopo l'invasione russa dell'Ucraina, si osserva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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