L' Aquila 17 anni dopo il terremoto Meloni | Ricordare vuol dire continuare ad esserci Con serietà e responsabilità

Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento terremoto colpì L’Aquila e l’Abruzzo, causando la perdita di vite umane e cambiamenti profondi nelle comunità locali. La ricorrenza viene ricordata con le parole del presidente del Consiglio, che invita a mantenere vivo il ricordo con serietà e responsabilità, sottolineando l’importanza di continuare a esserci e di non dimenticare quanto accaduto.

" Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione". Così. su X, la premier Giorgia Meloni ricorda il terremoto che 17 anni fa colpì L'Aquila. "Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicinanza. Nel ricordo del Terremoto dell'Aquila del 2009, l’Italia si stringe - oggi come ieri - alle vittime e alla popolazione colpita. A una regione che ha saputo rialzarsi con dignità e forza. Ricordare vuol dire anche questo: continuare a esserci. Con serietà e responsabilità", ha aggiunto la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Aquila 17 anni dopo il terremoto, Meloni: "Ricordare vuol dire continuare ad esserci. Con serietà e responsabilità" Leggi anche: UNA RIFLESSIONE SUL 6 APRILE, 17 ANNI DOPO IL TERREMOTO DELL’AQUILA Leggi anche: Terremoto dell’Aquila, 17 anni dopo: il ricordo dei vigili del fuoco tra soccorsi e rinascita Temi più discussi: L'Aquila, 17 anni dopo il terremoto ancora 3.500 studenti nei moduli scolastici provvisori. La denuncia dei comitati; L’Aquila oggi e domani ricorda le vittime a 17 anni dal terremoto; SISMA 2009: L'AQUILA 17 ANNI DOPO, NELLA NOTTE PIÙ LUNGA, LA LUCE FA SPERARE; Italia Innovativa, Biondi: A 17 anni dal sisma l'Aquila riparte dalla cultura. L’Aquila ricorda il terremoto di 17 anni fa: commemorazioni sobrie e messaggi di memoriaIl sindaco Biondi: Resta una ferita aperta. Il sisma di magnitudo 6.3 causò 309 vittime e centinaia di feriti ... tg.la7.it L'Aquila 17 anni dopo per non dimenticareDiciassette anni fa il terremoto che distrusse L'Aquila, nella notte il ricordo delle 309 vittime per la volta senza la fiaccolata per le vie della città. libero.it In ricordo delle 309 vittime del terremoto dell’Aquila. facebook Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicin x.com