Meghan Markle ha sfoggiato un enorme diamante all’anulare destro all’Nba All-Star Game di Los Angeles, suscitando molte curiosità tra i presenti. La duchessa di Sussex, 44 anni, ha scelto di indossare quel gioiello durante la serata del 15 febbraio, quando ha partecipato all’evento sportivo al Intuit Dome. La scelta di mettere in mostra la pietra ha fatto discutere, soprattutto perché si tratta di un dettaglio molto visibile sotto i riflettori.

La sera del 15 febbraio Meghan Markle, 44 anni, si è presentata all’Intuit Dome di Los Angeles per assistere all’attesissimo Nba All-Star Game, popolare evento sportivo che vede scendere in campo le più grandi stelle della lega. Con lei, il principe Harry, 41. I due sono apparsi, come sempre, felici e sorridenti. E, soprattutto, molto rilassati nonostante il periodo non sia per loro tra i migliori, complice il fallimento della serie della duchessa su Netflix e i tanti, irrisolti, problemi con il resto dei Windsor. Meghan Markle e il nuovo scintillante anello. Sebbene i duchi fossero vestiti di scuro e in stile casual, i fotografi non hanno potuto non notare un nuovo accessorio al dito di Meghan. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché Meghan Markle ha sfoggiato un enorme diamante all'anulare destro all'Nba All-Star Game di Los Angeles

NBA All-Star Game 2026 a Los Angeles: oltre 200 creator per un record storicoLa città di Los Angeles si prepara a ospitare l’NBA All-Star 2026, un evento che promette di essere unico nel suo genere.

All-Star Game di Los Angeles: Edwards MVP guida le USA Stars alla vittoriaAnthony Edwards ha portato le USA Stars alla vittoria durante l’All-Star Game di Los Angeles, grazie a una prestazione da 30 punti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.