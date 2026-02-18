Perché Meghan Markle ha sfoggiato un enorme diamante all' anulare destro all' Nba All-Star Game di Los Angeles
Meghan Markle ha sfoggiato un enorme diamante all’anulare destro all’Nba All-Star Game di Los Angeles, suscitando molte curiosità tra i presenti. La duchessa di Sussex, 44 anni, ha scelto di indossare quel gioiello durante la serata del 15 febbraio, quando ha partecipato all’evento sportivo al Intuit Dome. La scelta di mettere in mostra la pietra ha fatto discutere, soprattutto perché si tratta di un dettaglio molto visibile sotto i riflettori.
La sera del 15 febbraio Meghan Markle, 44 anni, si è presentata all’Intuit Dome di Los Angeles per assistere all’attesissimo Nba All-Star Game, popolare evento sportivo che vede scendere in campo le più grandi stelle della lega. Con lei, il principe Harry, 41. I due sono apparsi, come sempre, felici e sorridenti. E, soprattutto, molto rilassati nonostante il periodo non sia per loro tra i migliori, complice il fallimento della serie della duchessa su Netflix e i tanti, irrisolti, problemi con il resto dei Windsor. Meghan Markle e il nuovo scintillante anello. Sebbene i duchi fossero vestiti di scuro e in stile casual, i fotografi non hanno potuto non notare un nuovo accessorio al dito di Meghan. 🔗 Leggi su Amica.it
