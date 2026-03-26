Meghan Markle ha un nuovo anello | il maxi diamante a pera potrebbe valere oltre 200mila euro

Meghan Markle è stata recentemente vista con un nuovo anello, caratterizzato da un grande diamante a forma di pera incastonato. Secondo fonti, il valore stimato di questo gioiello supera i 200 mila euro. L'anello ha attirato l’attenzione per le sue dimensioni e il design particolare, senza che siano state fornite ulteriori informazioni sul suo proprietario o su eventuali dettagli aggiuntivi.

Meghan Markle ha un nuovo anello, la cui particolarità sta nell'enorme diamante a pera incastonato. Il suo valore? Decisamente da capogiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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