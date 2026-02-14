Inter-Juve Kalulu espulso nel primo tempo | era fallo su Bastoni?

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, scatenando la furia del difensore francese prima e di Luciano Spalletti in panchina poi. Ma cos'è successo a San Siro? Succede tutto al. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l’arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Frittata di Di Gregorio: Juventus sotto a San Siro, erroraccio del portiere e Inter avanti; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, 24ª Giornata: l'Inter prova la fuga, ma il Milan ha il jolly del recupero. Napoli e Juve, emozioni nel recupero; Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO.

Inter-Juventus 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: espulso Kalulu, intervalloLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Inter-Juventus, bianconeri in 10: espulso Kalulu. Web in rivolta: Non era rossoL'arbitro La Penna ha espulso Kalulu dopo un contatto con Bastoni, ma il calciatore dell'Inter ha simulato: web letteralmente in rivolta. areanapoli.it

Finisce in pareggio il primo tempo tra Inter e Juve Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio facebook

INTER-JUVE 1-1 (25' Cambiaso): GOL JUVE Incredibile gol preso dall'Inter. Bisseck si sposta, Luis Henrique dorme e Cambiaso pareggia x.com