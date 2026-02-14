Inter-Juve Kalulu espulso nel primo tempo | era fallo su Bastoni?

Kalulu è stato espulso durante Inter-Juventus dopo aver commesso un fallo su Bastoni, provocando le proteste dei nerazzurri. La decisione dell’arbitro ha acceso le discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il difensore francese ha manifestato tutta la sua frustrazione. La scena si è verificata nel finale del primo tempo, quando l’arbitro ha mostrato la seconda ammonizione a Kalulu, portando alla sua uscita dal campo.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, scatenando la furia del difensore francese prima e di Luciano Spalletti in panchina poi. Ma cos'è successo a San Siro? Succede tutto al.

Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire

Espulsione Kalulu, la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo: il rosso non c’era. Grave errore di La Penna

La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l’arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.

