Moviola Inter Juve i giornali ribaltano La Penna | primo giallo per Kalulu è eccessivo il secondo è assurdo Sospetto rigore su McKennie

. L’analisi degli episodi. Giornali stamani inevitabilmente severi nei confronti dell’arbitro La Penna che ha rovinato Inter Juve con l’assurda decisione del secondo giallo a Kalulu. La Gazzetta dello Sport e il C orriere dello Sport analizzano così l’ operato del fischietto. GAZZETTA, LA PENNA 4 – Eccessivo il 1° giallo. Assurdo il secondo, Kalulu non da rosso. Al 9’, Sucic cade ai limiti dell’area: il contatto col difendente Miretti è al limite. Al 9’, corretto il giallo a Bastoni: va diretto sull’uomo (Conceição). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il primo cartellino giallo a Kalulu, arrivato per un fallo apparso eccessivo, ha scatenato polemiche tra i tifosi.

La Gazzetta dello Sport evidenzia che Kalulu non ha mai ricevuto un cartellino giallo durante Inter-Juventus, a causa di un errore evidente dell’arbitro La Penna.

