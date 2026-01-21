Dimarco a Sky | Ci è mancato il gol ci giocheremo tutto contro il Borussia Calci d’angolo? Non so quanti gol abbiano fatto ma siamo stati anche sfortunati

Dopo la sconfitta contro l'Arsenal, Dimarco ha commentato a Sky: «Ci è mancato il gol, ma ci giocheremo tutto contro il Borussia.» Ha inoltre sottolineato che, pur non conoscendo i dati sui calci d’angolo, la squadra è stata anche sfortunata in alcune circostanze. Queste parole fanno parte dell’analisi post-partita della settima giornata di Champions League, nella quale l’Inter ha concluso con un risultato di 1-3.

Conte: «Oggi ci è mancato coraggio e carattere. Il gol ce lo siamo chiamati noi. Serve un po’ di malizia, anche perdere tempo»L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, analizza la sconfitta contro l’Udinese, sottolineando mancanze di coraggio e carattere.

Spalletti a Sky: «Con la vittoria si mettono a posto tante cose ma io non sono contento e i ragazzi nemmeno di loro stessi. Ci sono stati momenti imbarazzanti, poi ci siamo sciolti»L'allenatore Spalletti commenta a Sky la vittoria della squadra, sottolineando come possa risolvere molte questioni, ma ammette che né lui né i giocatori siano soddisfatti.

La probabile formazione dell'Inter contro l'Udinese: Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito. - Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook