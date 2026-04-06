McKennie a Sky | Buoni risultati dalle altre partite ma siamo concentrati sul nostro percorso

Durante un'intervista con Sky, il giocatore ha commentato i recenti risultati delle altre squadre, definendoli soddisfacenti. Ha comunque ribadito che l'attenzione rimane rivolta esclusivamente al proprio cammino, senza lasciarsi influenzare dagli esiti degli incontri altrui. La sua concentrazione è rivolta a migliorare le prestazioni della squadra e a seguire il percorso stabilito, indipendentemente dai risultati delle avversarie.

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