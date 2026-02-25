Koopmeiners a Sky | Siamo concentrati Possiamo fare meglio rispetto alle ultime settimane Oggi l’importante è una cosa

Da juventusnews24.com 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

© Juventusnews24.com - Koopmeiners a Sky: «Siamo concentrati. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime settimane. Oggi l’importante è una cosa»

Koopmeiners a DAZN: «Stasera è troppo importante, vogliamo continuare come nelle ultime. Per il 2026 mi auguro soltanto una cosa»
Koopmeiners dopo Galatasaray Juve: «Non possiamo prendere cinque gol. La doppietta? Mi sento bene in questa posizione. Al ritorno bisogna fare una cosa»

koopmeiners a sky siamoJuventus, Koopmeiners: Come ribaltarla? Semplice, facendo almeno tre goalLe parole dell'olandese dopo il match a Istanbul. msn.com

Koopmeiners a Sky: Dopo il rosso dovevamo gestire con intelligenza, non possiamo prendere cinque gol. La doppietta? Mi sento bene in questa posizione, ma non posso essere feliceTeun Koopmeiners è stato intervistato da Sky Sport dopo la disfatta di istanbul. Le sue parole: Per te poteva essere una serata di gloria con la prima doppietta in Champions. Avete tenuto ... tuttojuve.com