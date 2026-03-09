Bartesaghi | Sognare è gratis ma siamo concentrati sull’obiettivo Estupinan … | Pm

Davide Bartesaghi, terzino del Milan, ha parlato durante la presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Ha affermato che sognare è gratis, ma il focus resta sull’obiettivo. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto in cui si discute anche di Estupinan. La presentazione si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti del mondo sportivo.

Queste le parole di Davide Bartesaghi. terzino del Milan, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Sul derby: "Sempre una emozione incredibile. Ne abbiamo vinti due quest'anno. Siamo molto contenti e felici. Un merito va a tutta la squadra. Siamo molto contenti del gol di Estupinan". Sullo Scudetto: "L'obiettivo è sempre tornare in Champions League la casa del Milan. Sognare è gratis, ma siamo concentrati sull'obiettivo. Ora ci sono tante partite da giocare può succedere di tutto, il calcio è strano". Sulla Nazionale: "Sono concentrato sul Milan ora. Cercheremo di fare il meglio possibile". Queste le parole di Davide Bartesaghi in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

