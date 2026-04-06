Il centrocampista della Juventus ha dichiarato a DAZN che la Champions League rappresenta il traguardo principale per la squadra in questa stagione. Ha anche affermato di essere felice di rimanere in squadra, considerando la Juventus una parte importante della sua vita. Per quanto riguarda l’attaccante, ha confermato che Vlahovic sta bene e che si sta allenando normalmente. Le sue parole sono state condivise in un’intervista trasmessa recentemente.

di Luca Fioretti McKennie a DAZN: «La Champions è il nostro obiettivo. La Juve è una parte della mia vita». Le dichiarazioni del centrocampista americano. McKennie è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juve e Genoa. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO OGGI – « Oggi è un opportunità per prendere tre punti e per arrivare alla fine della stagione al quarto posto che significa Champions, che è il nostro obiettivo » RINNOVO – « Io penso al mio cuore ed è sempre giovane, sono molto felice di rimanere qua perchè la Juve è una grande parte della mia vita, qui a Torino sono cresciuto e ho conosciuto tante persone e tanti amici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie a DAZN: «La Champions è il nostro obiettivo. La Juve è una parte della mia vita, sono felice di rimanere qui. Vlahovic? Sta bene»

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