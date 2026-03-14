Kamara a Dazn | Quando giochi contro la Juve sei sempre carico Il nostro obiettivo è uno solo

Kamara ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita tra Udinese e Juventus, sottolineando che affrontare la squadra bianconera lo motiva molto. Ha commentato come la sfida contro la Juventus porti sempre un livello di carica alto e ha ribadito che il loro unico obiettivo è vincere. La sua analisi si concentra sulla motivazione e sull’approccio alla partita.