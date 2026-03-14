Kamara a Dazn | Quando giochi contro la Juve sei sempre carico Il nostro obiettivo è uno solo
Kamara ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita tra Udinese e Juventus, sottolineando che affrontare la squadra bianconera lo motiva molto. Ha commentato come la sfida contro la Juventus porti sempre un livello di carica alto e ha ribadito che il loro unico obiettivo è vincere. La sua analisi si concentra sulla motivazione e sull’approccio alla partita.
Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del mister Carnesecchi Juventus, continua il momento no dell’obiettivo bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore fatale contro l’Inter! Cosa è successo Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della trasferta di Forlì: «I punti iniziano ad avere un certo tipo di peso. Sulla crescita dei giovani.» Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Articoli correlati
Thuram alla vigilia di Juve Benfica a Sky: «Partita difficile. Qualificazione? Non facciamo calcoli, il nostro obiettivo è solo uno»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».
Leggi anche: Danilo va oltre il risultato di Juve Lecce e manda un messaggio all’ambiente bianconero: «Quando sei della Juve lo sei per sempre!»
Contenuti e approfondimenti su Kamara a Dazn Quando giochi contro la...
Discussioni sull' argomento Diretta Udinese-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Dove vedere Atalanta-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario; Probabili formazioni Udinese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Solet, Atta, Zaniolo, Vlahovic, David e Boga.
Kamara a DAZN: Juve squadra fortissima, proveremo a fare bella figuraHassane Kamara, difensore dell'Udinese, è stato intervistato da DAZN a ridosso della gara del Bluenergy Stadium. Le sue parole: Vi serve l'extra-motivazione di giocatore contro ... tuttojuve.com
Possibili formazioni #UdineseJuve Udinese (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKenn x.com
Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri: Wari Pin, Alusineskito Kamara, Francesco Paolo Rizzo, Francesco Pascasi, Attilio Fiore, Dávid Varró, , Davide Fanzini, Rinaldo Assandri, Francesco Trobbiani, Ebdzit Kaplanoski, Cesario Pavone, T - facebook.com facebook