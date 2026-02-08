Sarri a DAZN | È una gara di alto livello la Juve in questo momento sta bene ed è in salute Maldini? Ha potenziale altissimo
Sarri commenta la partita dicendo che si è trattata di un incontro di alto livello. Sottolinea che la Juventus, in questo momento, sta bene e si vede in forma. Ha parlato anche di Maldini, definendolo con un potenziale altissimo. La partita ha lasciato ottimi segnali per i bianconeri.
Sarri a DAZN: «È una gara di alto livello, la Juve in questo momento sta bene ed è in salute». Le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio. Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juve-Lazio. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GARA DI LIVELLO – «È una partita a livello alto, affrontiamo degli avversari che in questo momento stanno bene. Hanno fatto partite di grande intensità, di grande aggressività, di ritmo e accelerazioni. Quindi è una squadra in grande salute, per rimanere in partita dobbiamo esprimerci forse ai livelli più alti visti in questa stagione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus DaZN
Maldini alla Juve si sta raffreddando per questo motivo! Le rivelazioni di Moretto
Le ultime notizie indicano che il trasferimento di Maldini alla Juventus sta incontrando alcune difficoltà, secondo quanto riportato da Moretto.
Thuram a DAZN: «Contenti per David perchè ha vissuto un momento difficile. Spalletti mi dice sempre di girare la testa: ha ragione, voglio fare questo step»
Thuram ha commentato a DAZN il percorso di David, sottolineando la sua crescita dopo un periodo complicato.
SARRI: I RICORDI DELLA JUVENTUS SONO POCHI! #juve #juventus #sarri #lazio
Ultime notizie su Juventus DaZN
Argomenti discussi: Maurizio Sarri: Mi diverto ancora Streaming | DAZN IT; Sarri esplode nell’intervista in TV dopo Lazio-Genoa: Basta! Ti ho già risposto tre volte; Sarri perde la pazienza alla domanda sulla cessione di Romagnoli: Ti ho già risposto tre volte, basta; Sarri a Dazn: Manifestazione di stasera? Dimostrazione d’amore, Maldini ha grandi qualità.
Dove vedere Juve-Lazio in tv? Dazn o Sky, orarioJuve-Lazio, a voi. All'Allianz Stadium si scende in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti, reduci dal successo per 4-1 a Parma, vanno alla ricerca della terza vi ... msn.com
Lazio, Sarri a DAZN: Olimpico semi-deserto? È una dimostrazione d'amoreMaurizio Sarri ha parlato della partita di questa sera contro il Genoa, ma non solo, nel corso dell'intervento ai microfoni di DAZN. L'allenatore biancoceleste si è espresso anche ... lalaziosiamonoi.it
#Sarri a Dazn prima di #JuventusLazio facebook
Sarri non vuole parlare di mercato Il futuro di Romagnoli resta legato alle decisioni della società biancoceleste Segui Friday Football Show LIVE su #DAZN #Lazio #SerieAEnilive #DAZNBetClub x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.