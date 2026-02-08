Sarri a DAZN | È una gara di alto livello la Juve in questo momento sta bene ed è in salute Maldini? Ha potenziale altissimo

Sarri commenta la partita dicendo che si è trattata di un incontro di alto livello. Sottolinea che la Juventus, in questo momento, sta bene e si vede in forma. Ha parlato anche di Maldini, definendolo con un potenziale altissimo. La partita ha lasciato ottimi segnali per i bianconeri.

Sarri a DAZN: «È una gara di alto livello, la Juve in questo momento sta bene ed è in salute». Le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio. Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juve-Lazio. Le sue dichiarazioni. GARA DI LIVELLO – «È una partita a livello alto, affrontiamo degli avversari che in questo momento stanno bene. Hanno fatto partite di grande intensità, di grande aggressività, di ritmo e accelerazioni. Quindi è una squadra in grande salute, per rimanere in partita dobbiamo esprimerci forse ai livelli più alti visti in questa stagione».

