Su Disney+ è in arrivo una nuova serie animata composta da dieci episodi, diretta da Dave Filoni, che racconta il ritorno di un personaggio noto nel mondo di Star Wars. La trama si concentra sul rapporto tra l’ex Sith e una giovane apprendista, chiamata Devon Izara. La serie si concluderà il 4 maggio, offrendo uno sguardo approfondito su questa connessione.

Dave Filoni guida il ritorno di Maul in una serie animata di 10 episodi su Disney+, che si concluderà il 4 maggio, esplorando il legame tra l’ex Sith e la Padawan Devon Izara. L’ingresso nella narrazione avviene con un impatto immediato, puntando tutto sulla forza visiva di un personaggio che ha segnato l’immaginario collettivo sin dal primo capitolo della saga. La produzione decide di concentrarsi sull’estetica e sul carisma del protagonista, assicurando una continuità sonora affidando il doppiaggio a Sam Witwer, l’attore che ha già prestato la voce al personaggio in Solo e in Clone Wars. Il cast vocale viene ulteriormente arricchito dalla presenza di Wagner Moura e di Gideon Adlon, quest’ultima nell’interpretazione della giovane allieva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maul torna in 10 episodi: il legame oscuro con la Padawan Devon Izara

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