Star Wars | un’ex Padawan di Anakin ha messo i bastoni tra le ruote a Darth Maul e non è Ahsoka
Un’ex Padawan di Anakin, chiamata Barriss Offee, ha ostacolato le mosse di Darth Maul durante un’ultima battaglia, mettendo in difficoltà il Sith con un’azione inaspettata. La donna ha deciso di intervenire per proteggere alcuni civili, rallentando così le forze di Maul e creando un momento di svolta nella lotta. Questo episodio dimostra come, nel mondo di Star Wars, alcuni personaggi sopravvivono e continuano a sfidare le aspettative.
L’ Ordine 66 doveva essere l’atto finale per spazzare via i Jedi, ma col passare degli anni il canone di Star Wars continua a rivelare che i sopravvissuti furono molti di più di quanto Palpatine avesse previsto. Oltre ai soliti noti come Obi-Wan Kenobi e Yoda, nuove storie stanno dando un volto a chi ha dovuto reinventarsi nei bassifondi della galassia. L’ultima rivelazione riguarda Mill Alibeth, una Zabrak che studiò nientemeno che con Anakin Skywalker e che, anni dopo, è diventata una spina nel fianco per l’impero criminale di Darth Maul. In breve. Mill Alibeth, introdotta nel romanzo Brotherhood, è una sopravvissuta all’ Ordine 66. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Star Wars: tutti gli annunci per il 2026. Da Fate of the Old Republic al prequel di Darth Maul
Nel 2025, Lucasfilm ha svelato importanti novità per il franchise di Star Wars, aprendo un nuovo capitolo con numerosi annunci e progetti inediti.
Star Wars: Maul Shadow Lord: Il ritorno del leggendario Sith e il debutto di Darth Talon nel Canone
Star Wars: Maul Shadow Lord segna un nuovo capitolo nel franchise, concentrandosi sul ritorno di un iconico Sith e sull’esordio di Darth Talon nel canone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anteprima Panini Comics Aprile 2026!; State of Play di febbraio 2026: tutti gli annunci e i trailer; Star Wars Galactic Racer mostra il gameplay: nel 2026 su PS5, Xbox e PC tornano le gare con gli sgusci; Star Wars, in arrivo una valanga di prodotti LEGO e Hasbro.
Lavorare sul titolo di Star Wars faceva schifo, secondo un ex VisceralLa chiusura di Visceral Games fa ancora parlare di sé, in particolare grazie ad un lungo articolo di approfondimento pubblicato da Kotaku. Vi abbiamo già parlato di Electronic Arts e delle pressioni ... everyeye.it
LEGO Star Wars The Skywalker Saga: problemi allo sviluppo e crunch, lo sfogo degli exNel giorno in cui TT Games si è finalmente sentita pronta per annunciare la data d'uscita di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, sulle pagine di Polygon è apparso un reportage che getta più di qualche ... everyeye.it
Star Wars News Italia facebook