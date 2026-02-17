Star Wars | un’ex Padawan di Anakin ha messo i bastoni tra le ruote a Darth Maul e non è Ahsoka

Un’ex Padawan di Anakin, chiamata Barriss Offee, ha ostacolato le mosse di Darth Maul durante un’ultima battaglia, mettendo in difficoltà il Sith con un’azione inaspettata. La donna ha deciso di intervenire per proteggere alcuni civili, rallentando così le forze di Maul e creando un momento di svolta nella lotta. Questo episodio dimostra come, nel mondo di Star Wars, alcuni personaggi sopravvivono e continuano a sfidare le aspettative.

L’ Ordine 66 doveva essere l’atto finale per spazzare via i Jedi, ma col passare degli anni il canone di Star Wars continua a rivelare che i sopravvissuti furono molti di più di quanto Palpatine avesse previsto. Oltre ai soliti noti come Obi-Wan Kenobi e Yoda, nuove storie stanno dando un volto a chi ha dovuto reinventarsi nei bassifondi della galassia. L’ultima rivelazione riguarda Mill Alibeth, una Zabrak che studiò nientemeno che con Anakin Skywalker e che, anni dopo, è diventata una spina nel fianco per l’impero criminale di Darth Maul. In breve. Mill Alibeth, introdotta nel romanzo Brotherhood, è una sopravvissuta all’ Ordine 66. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

