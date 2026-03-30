La giunta comunale ha approvato una delibera che modifica le modalità di celebrazione dei matrimoni, introducendo nuove location e riducendo alcune restrizioni. Ora è possibile sposarsi anche su una spiaggia, con la cerimonia che può essere svolta con il sole che tramonta sul golfo di Follonica. La decisione permette di celebrare i matrimoni in ambienti più vari, con più libertà rispetto al passato.

La possibilità di sposarsi su una splendida spiaggia e di pronunciare il fatidico ’Sì’ con il sole che lentamente cadde nelle acque del golfo di Follonica. È questa una delle nuove opzioni che i promessi sposi possono sfruttare se scelgono di sposarsi a Follonica grazie all’aggiornamento del disciplinare operativo per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, approvato su iniziativa dell’assessora alla Promozione turistica Azzurra Droghini. "Abbiamo appena apportato alcune modifiche al disciplinare operativo dei matrimoni, anche accogliendo le sollecitazioni degli operatori economici del territorio follonichese – conferma l’assessora –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Delibera della giunta comunale. Matrimoni, nuove regole. Più location e meno limitazioni

Articoli correlati

Matrimoni civili anche in strutture private a Chieti: la giunta riordina le regole e fissa le nuove tariffeIl Comune approva il riordino delle regole per le celebrazioni civili e apre anche alla possibilità di utilizzare strutture private convenzionate,...

Costi politica nelle municipalità, clamoroso in consiglio comunale: bocciata delibera giunta ManfrediClamoroso: il consiglio comunale di Napoli boccia la delibera sul contenimento dei costi della politica.

Contenuti e approfondimenti su Delibera della

Temi più discussi: Delibera della giunta comunale. Matrimoni, nuove regole. Più location e meno limitazioni; Consiglio comunale, approvata variazione bilancio per hub di mobilità a Fontanarossa; Approvata la proposta di delibera al Consiglio Comunale di Brescia per l'adesione in qualità di Fondatore Istituzionale al nuovo polo bresciano di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico - Radio Bruno; Medio Ponente, giunta Salis itinerante: i temi discussi e le decisioni.

Impianti di carburante a Rende, il Comune vince al Tar: confermata la linea su ambiente e saluteIl tribunale amministrativo blinda la Delibera 52 del 2025 difesa dall'avvocato Morcavallo. Niente pompe di benzina nei pressi di scuole e ospedali: soddisfazione della Giunta per la tutela del quarti ... cosenzapost.it

Riqualificazione del waterfront della Città vecchia: giunta approva delibera del primo stralcio del progetto esecutivo di completamento, con gli interventi sulla struttura di ...Riqualificazione del waterfront della Città vecchia: giunta approva delibera del primo stralcio del progetto esecutivo di completamento, con gli interventi sulla struttura di vendita del pescato fresc ... ilikepuglia.it

La lista civica di opposizione contesta la delibera da 15.000 euro per la gestione di stampa e social media criticando la scelta di non utilizzare risorse interne o volontari come in passato LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/lallarme-della-lista-viviam - facebook.com facebook

La delibera della Giunta lo chiama term sheet, ma per tutti è l’accordo che, con il beneplacito della #Todde, consegna i tre #aeroporti sardi al fondo #privato F2I, facendolo diventare il #Caronte degli ingressi e delle uscite da e per l’Isola.. x.com