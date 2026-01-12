Gomorra - Le origini ha dei curiosi punti di contatto con L' amica geniale

Gomorra - Le origini, in onda dal 9 gennaio su Sky, ci riporta in un universo già noto, esplorando le sue radici. La serie, apprezzata a livello internazionale e tra le più viste in Italia, condivide alcuni aspetti con L’amica geniale, offrendo un approfondimento sulla genesi di un mondo complesso e affascinante. Un’occasione per conoscere meglio le origini di una narrazione che ha conquistato un vasto pubblico.

Dal 9 gennaio su Sky, Gomorra - Le origini riporta finalmente il pubblico in un universo nato anni prima e apprezzato quasi all’unanimità ( Gomorra è stata la serie italiana più vista in assoluto, distribuita all’estero in 190 paesi). Ciò che è nato come un romanzo, nel 2006, dalla mente, dall’esperienza e dall’etica di Roberto Saviano, ha ramificazioni letterarie, cinematografiche, televisive, che non perdono un briciolo della loro potenza e importanza (per fortuna). E quando si creano show di successo come Gomorra, non sorprende il desiderio di veder uscire altri titoli a tema. Sebbene il rischio di andare a contaminare qualcosa di “perfetto” fosse dietro l’angolo, tutti - a partire dagli Studios - avvertivano la necessità di proseguire il racconto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

“Ho detto no”: il rifiuto (iniziale) di Marco D’Amore di dirigere la nuova serie di Gomorra.

Gomorra Le origini su Sky fino al 6 febbraio: Napoli 1977, come nasce il clan di Pietro Savastano - Dopo il debutto si prosegue con un appuntamento a settimana, in onda ogni venerdì: sei gli episodi complessivi, quattro dei quali vedono alla regia Marco D’Amore, Ciro l’Immortale della serie storica ... italiaoggi.it