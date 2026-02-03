Inter parla Marotta | San Siro? Sarà uno stadio molto moderno Il mio miglior colpo di mercato…
Marotta torna a parlare del futuro dello stadio di San Siro. L’amministratore delegato nerazzurro assicura che il nuovo impianto sarà molto moderno e promette grandi novità. Per lui, questa operazione rappresenta il miglior colpo di mercato della sua carriera. Le parole di Marotta arrivano in un momento in cui la squadra si prepara a nuove sfide e i tifosi aspettano con ansia i dettagli sul progetto.
Galli sul derby tra Inter e Milan: «San Siro è storia e gloria, ma serve uno stadio moderno»
Marotta a 360°: «Nuovo San Siro entro il 2030, l’Under 23 sarà il nostro futuro e Chivu è il segnale del nostro coraggio. Questo il mio momento più bello in nerazzurro»
Marotta torna a parlare di progetti e futuro.
Marotta parla di tutto: il nuovo San Siro, il futuro mercato dell'Inter, Oaktree, l'U23 e non soloGiuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni di DAZN, parlando della sua carriera e di altri temi relativi al mondo del calcio: All'inizio della mia ... msn.com
