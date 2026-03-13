Ubaldo Righetti si emoziona e ringrazia i Friedkin per lo stadio | il video

Durante una seduta dell’Assemblea Capitolina, l’ex calciatore e attuale consigliere del Partito Democratico, Ubaldo Righetti, si è commosso e ha ringraziato i Friedkin per aver realizzato il nuovo stadio a Pietralata. Il momento si è verificato nell’Aula Giulio Cesare, mentre si discuteva della delibera relativa alla struttura. Righetti ha espresso la sua gratitudine con un video mostrato ai presenti.

Momento carico di emozione nell’Aula Giulio Cesare durante una seduta dell’Assemblea Capitolina. L’ex difensore della Roma, oggi consigliere del Partito Democratico, Ubaldo Righetti è intervenuto nel dibattito sulla delibera relativa al nuovo stadio previsto a Pietralata. Prendendo la parola, Righetti ha mostrato una vecchia fotografia dei suoi anni da calciatore ricordando il progetto dello stadio immaginato negli anni ’80 dalla famiglia di Dino Viola. "Allora non si riuscì a realizzarlo. Oggi voglio ringraziare il Comune e la famiglia Friedkin family per l’impegno. Ho i capelli bianchi, ma finalmente potrò vedere lo stadio della Roma", ha detto visibilmente commosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ubaldo Righetti si emoziona e ringrazia i Friedkin per lo stadio: il video Articoli correlati Roma, il piano dei Friedkin per il futuro: il ritorno di Totti, lo stadio, i trofei e la sostenibilità. Dentro alla strategia giallorossaMercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione James Rodriguez trova una nuova... Leggi anche: Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Non è quello definitivo” Contenuti utili per approfondire Ubaldo Righetti Stadio Roma, Righetti si emoziona in Campidoglio tra Friedkin e Dino ViolaIl consigliere del Pd ed ex giocatore ringrazia il Comune e il presidente del club giallorosso: Finalmente anche se con i capelli bianchi vedrà lo stadio ... corrieredellosport.it Ubaldo Righetti entra in Campidoglio: Abituato alle responsabilità, qui serve l'azioneEx calciatore professionista, vincitore dello Scudetto 1982/1983 con la maglia dell'As Roma, Righetti è subentrato a Giulia Tempesta, che il 26 giugno ha rassegnato le dimissioni per andare a ... romatoday.it