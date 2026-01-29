Gisele Bündchen ha festeggiato il primo compleanno del figlio River, nato a gennaio 2025. La top model brasiliana ha condiviso alcune foto di famiglia su Instagram, mostrando il suo affetto per il bambino. È la prima volta che si vede così tanto della vita privata della modella, che di solito mantiene riservatezza.

Gisele Bündchen ha celebrato il primo compleanno del piccolo River, nato a gennaio 2025 dalla relazione con il marito Joaquim Valente, e per l’occasione ha scelto di fare un’eccezione alla sua riservatezza condividendo su Instagram alcune immagini del bambino. Un gesto raro per lei, che negli ultimi anni ha sempre protetto con attenzione la propria sfera privata, soprattutto quando si tratta dei figli. Gisele Bündchen e il primo compleanno di River. « Non posso credere che sia passato già più di un anno da quando sei arrivato a benedire le nostre vite. Grazie, Dio, per tutto questo», ha scritto la supermodella brasiliana a corredo di un carosello di foto che ritraggono River insieme a lei, a Valente, ai nonni e ai fratelli maggiori: Benjamin, nato l’8 dicembre 2009, e Vivian, nata il 5 dicembre 2012 dal matrimonio con l’ex campione di football Tom Brady. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gisele Bundchen mamma innamorata: la top model 45enne ha celebrato il primo compleanno del piccolo River con tante foto di famiglia

Approfondimenti su Gisele Bundchen

Le recenti notizie riportano che la famiglia di Gisele Bündchen esprime preoccupazioni riguardo alle nozze con Joaquim Valente, accusato di essere motivato principalmente dal patrimonio della top model.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gisele Bundchen

Gisele Bündchen mamma per la terza volta: Lei e Joaquim Valente sono felicissimiGisele Bündchen è di nuovo mamma (per la terza volta): è TMZ ad annunciare la nascita del bebè, di cui non si conosce genere e nome. Il nuovo nato è il primo figlio avuto con l’attuale fidanzato ... dilei.it

Gisele Bündchen è diventata mamma per la terza voltaGisele Bündchen è diventata mamma per la terza volta. La top model brasiliana, da tempo legata all'allenatore di jiu-jitsu Joaquim Valente, ha dato alla luce il suo terzo figlio, di cui non si ... gazzetta.it

Gisele Bündchen e la dedica d’amore per il suo ultimo figlio, che l’ha resa mamma per la terza volta “Non riesco a credere che sia già passato più di un anno da quando sei venuto a benedire le nostre vite. Grazie, Dio, per così tanto”, ha scritto la supermode - facebook.com facebook

Gisele Bündchen e Joaquim Valente, rivelati i dettagli delle loro nozze segrete: «Una vita semplice, ritmi rilassati» x.com