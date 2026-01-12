Gli studenti di Partinico incontrano la scrittrice Marina Di Guardo

Gli studenti dell’istituto tecnico Carlo Alberto dalla Chiesa di Partinico hanno incontrato la scrittrice Marina Di Guardo in occasione della presentazione del suo romanzo

La presentazione del romanzo "Braccata" di Marina Di Guardo ha rappresentato per gli studenti dell’istituto tecnico Carlo Alberto dalla Chiesa di Partinico, guidato dal dirigente scolastico Angelo Nasca, un’importante esperienza formativa inserita in un percorso che unisce educazione civica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

