Il direttore sportivo del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista a Dazn, parlando della situazione relativa a Lukaku. Ha affermato che l’intenzione era quella di coinvolgere il giocatore nelle decisioni e che non c’era intenzione di impedire a Lukaku di lavorare in Belgio. Le sue parole si sono concentrate sulla volontà di collaborare con l’attaccante senza restrizioni particolari.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha commentato le ultime sulla sfida di questa sera contro il Milan (che si giocherà tra meno di mezz’ora ndr) nonché le prospettive future del Napoli di Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Hojlund questa sera al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale. Manna: “Lukaku? Non siamo contenti, sa che ci saranno conseguenze”. “ È una partita importante e veniamo da un momento positivo, vogliamo dare continuità e consolidare la nostra posizione in classifica. Siamo due squadre strutturate e ben allenate, sarà una bella partita e anche lunga e tosta. Giovane? Lo abbiamo preso a gennaio perché ci serviva un attaccante, ha un’occasione importante oggi ed è molto professionale, lavora bene il lavoro paga sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna: “Volevamo solo decidere insieme a Lukaku, non gli avremmo proibito di lavorare in Belgio”

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