Prima di Juventus-Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna ha commentato la situazione attuale del club, sottolineando come il team si trovi al minimo storico senza rappresentare un problema. Ha inoltre fornito aggiornamenti su giovani talenti e su Lukaku, offrendo una panoramica chiara e diretta sulla situazione della squadra in vista della partita.

Manna: «Infortuni? Oggi siamo al minimo storico. Su Juanlu Sanchez tra noi e la Juve…»Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ha commentato l’attuale situazione degli infortuni, sottolineando come siano al minimo storico.

Manna a Sky: «Infortuni? Oggi siamo al minimo storico. Su Juanlu Sanchez tra noi e la Juve…»Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ha commentato a Sky Sport prima della partita Juve Napoli, sottolineando come gli infortuni siano al livello più basso di sempre.

Napoli, Manna prima della Juve: «Rosa cortissima, ma daremo tutto. Su Giovane e il mercato…»Alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, valido per la 22ª giornata di Serie A, a fare il punto in casa Napoli è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto ai ... napolipiu.com

Manna prima di Juve Napoli: «Siamo al minimo storico ma non è un problema! Su Giovane e su Lukaku posso dirvi questo»Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro la Juventus in campionato PARTITA – «E’ un po’ che combattiamo con un numero ris ... calcionews24.com

. @sscnapoli | Manna: “Giovane è un ragazzo di prospettiva, Juanlu ci piace e non ci nascondiamo, ma prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta” x.com

“Non è una questione di mercato. È una questione di regole. E soprattutto di quando vengono applicate.” Le parole del direttore sportivo Giovanni Manna prima della gara col Copenaghen sono state chiare: il Napoli oggi opera con forti limitazioni. Il motivo è n - facebook.com facebook