Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato la prossima partita contro la Juventus, sottolineando come la squadra giovane porti spensieratezza e libertà mentale. Ha anche espresso una visione realistica su Lukaku, aggiungendo che non bisogna aspettarsi da lui prestazioni brillanti. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Dazn, in vista di questa importante sfida all’Allianz Stadium.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Juventus e Napoli che andrà in scena tra poco più di mezz’ora all’Allianz Stadium. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato. Manna: «Giovane profilo interessante, può darci spensieratezza». «Dobbiamo rimanere lucidi, la partita di martedì è stata condizionata da un episodio. Abbiamo attributi e mentalità, faremo vedere il nostro valore al di là del risultato finale. Giovane? Prospettiva di valore, è un profilo interessante. Può darci spensieratezza, energia, libertà mentale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Manna: «Giovane ci dà spensieratezza e un po' di libertà mentale. Lukaku? Non aspettiamoci che sia brillante»

Manna prima di Napoli Milan: «Lukaku? Siamo contenti che sia rientrato in gruppo. Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi. Raspadori non penso lasci l’Atletico»A pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il direttore sportivo Giovanni Manna ha commentato le ultime novità di casa partenopea, toccando temi come il rientro di Lukaku, lo stato di Mainoo e la possibile cessione di Raspadori.

