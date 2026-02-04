L' angelo col volto di Meloni | Ecco la foto originale prima del restauro Ma il viso della premier è stato cancellato

Un architetto ha condiviso sui social una foto dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scattata prima del restauro che ha scatenato molte polemiche. Nella foto si vede chiaramente il volto di Meloni, ma poi è sparito dall’immagine pubblicata successivamente. La Sovrintendenza sta facendo verifiche per capire cosa sia successo e se ci siano stati abusi o interventi errati. La vicenda ha riacceso il dibattito sui restauri e la tutela dei beni culturali.

«È questa la foto originale dell'angelo dipinto nella basilica di San Lorenzo in Lucina»: a rilanciare l'immagine è stato un architetto sui propri profili social. Ma la diffusione la si deve all'account Instagram di Roma Aeterna. Adesso la Sovrintendenza sta facendo verifiche. Intanto il restauratore Bruno Valentinetti ha coperto il volto di Meloni «perché - sostiene - me lo ha chiesto il Vaticano».

