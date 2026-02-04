La foto dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina mostra il volto di Meloni prima del restauro. Il restauratore spiega che il Vaticano gli ha chiesto di cancellare il volto della premier. La Sovrintendenza sta ora controllando i lavori e le motivazioni dietro questa decisione.

«È questa la foto originale dell'angelo dipinto nella basilica di San Lorenzo in Lucina»: a rilanciare l'immagine è stato l'architetto Cino Zucchi sui propri profili social. Contattato al telefono spiega di «aver preso l'immagine dall'account Instagram di Roma Aeterna». E aggiunge che «ama fare dei post ironici». Quello in questione, infatti, trasforma Meloni in Mussolini. Ma l'architetto spiega: «Era solo un gioco». Adesso la Sovrintendenza sta facendo verifiche. Da giorni si cerca negli archivi, possibile che la foto originale fosse sul web? Intanto il restauratore Bruno Valentinetti ha coperto il volto di Meloni «perché - sostiene - me lo ha chiesto il Vaticano». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'angelo col volto di Meloni. «Ecco come era prima». Cancellato ora il viso della premier. Il restauratore: «Me l'ha chiesto il Vaticano»

Approfondimenti su Meloni Italy

Un architetto ha condiviso sui social una foto dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scattata prima del restauro che ha scatenato molte polemiche.

Il volto dell’angelo con le sembianze di Giorgia Meloni è stato cancellato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Meloni Italy

Argomenti discussi: L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina; Un angelo ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La battuta della premier, il cardinale Reina: Verifiche in corso; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte.

Angelo con il volto di Giorgia Meloni, coperta l’opera a San Lorenzo in Lucina: le foto della modificaDopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull’angelo della chiesa di San Lorenzo ... lapresse.it

Cancellato il volto dell'angelo di Giorgia Meloni, il restauratore: «Mi ha detto di farlo il Vaticano»«Me lo ha detto il Vaticano». Per questo Bruno Valentinetti avrebbe coperto l'angelo con il volto di Giorgia Meloni della chiesa di San Lorenzo in Lucina. Secondo ... ilgazzettino.it

Ecco la prima pagina di libero in edicola oggi - Il generale se ne va: alto tradimento - Askatasuna, Avs finisce sotto accusa - Ora il Vaticano vuole cancellare l'angelo-Meloni - Ci mancava la campagna "a misura di islamico" - Crans, dagli svizzeri 1 milione di f - facebook.com facebook

L’angelo “Meloni”, la diocesi di Roma: “Non è ancora stata presa una decisione” x.com