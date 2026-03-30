È stata istituita la Consulta Regionale per la Pesca Marittima in Campania, un organismo promosso da Coldiretti Pesca Campania. L’obiettivo è fornire supporto ai soci del settore, lavorando in collaborazione con la Consulta Nazionale per la Pesca Marittima. La creazione di questa struttura rappresenta un passo importante per la regione nel settore della pesca marittima.

Alla riunione di insediamento, avvenuta in giorni dove il comparto è particolarmente sotto i riflettori, ha preso parte il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Pesca illegale e i rischi sanitari, Salerno e provincia al setaccio: 1.000 kg di pescato sequestrato in 10 giorni Sequestrati 2.500 ricci di mare nelle acque antistanti Marina d'Arechi: sanzionati due pescatori . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Nasce la Consulta Regionale per la Pesca Marittima: Coldiretti esprime soddisfazione

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