Enoturismo Coldiretti Abruzzo | Bene il piano regionale ora opportunità concrete per le aziende agricole
La regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano operativo sull’enoturismo 2026-2028. Coldiretti Abruzzo dice che è un passo avanti per il settore vitivinicolo e le aree rurali. Ora, le aziende agricole aspettano di vedere opportunità concrete e di iniziare a lavorare sui progetti. La regione vuole puntare sul turismo del vino, ma bisogna passare dalle parole ai fatti.
Coldiretti Abruzzo accoglie con favore l’approvazione da parte della giunta regionale del Piano operativo sull’enoturismo 2026–2028, ritenendolo un passo importante per valorizzare il settore vitivinicolo e le aree rurali della regione.“L’enoturismo è una leva strategica per rafforzare il reddito.🔗 Leggi su Chietitoday.it
