Enoturismo Coldiretti Abruzzo | Bene il piano regionale ora opportunità concrete per le aziende agricole

La regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano operativo sull’enoturismo 2026-2028. Coldiretti Abruzzo dice che è un passo avanti per il settore vitivinicolo e le aree rurali. Ora, le aziende agricole aspettano di vedere opportunità concrete e di iniziare a lavorare sui progetti. La regione vuole puntare sul turismo del vino, ma bisogna passare dalle parole ai fatti.

