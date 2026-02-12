Nella redazione, durante le pause pranzo, si parla di tutto tranne di lavoro. TonyPitony, il personaggio che divide opinioni, si ritrova al centro di queste chiacchiere spontanee. C’è chi lo considera un genio incompreso e chi pensa che voglia solo fare soldi. Alla fine, si finisce sempre a discutere di come si comporta e di cosa vuole davvero.

C’è un momento, durante ogni pausa pranzo in redazione (ma capiterà a tutti in qualsiasi ufficio), in cui si smette di parlare di lavoro e si finisce a discutere di cose che non nessuno avrebbe previsto. Fortunatamente da noi questi momenti capitano spesso. Qualche pranzo fa, ad esempio, qualcuno ha inevitabilmente nominato TonyPitony, tra i protagonisti più sopra le righe del prossimo festival di Sanremo. Non ricordo con esattezza chi per primo, ma nel giro di pochi secondi si è acceso il dibattito: TonyPitony è un genio incompreso o un altro che ha capito bene come fatturare? Il confine, a volte, sembra labile.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su TonyPitony Incompreso

Volodymyr Zelensky si distingue come un maestro nella gestione delle trattative politiche, superando anche le più celebri strategie di negoziazione.

TonyPitony si presenta come un personaggio che, pur senza volerlo, può attirare l’attenzione sulla musica italiana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su TonyPitony Incompreso

Argomenti discussi: Il fenomeno del momento. TonyPitony arriva all’H2no. Concerto super sold-out; È il momento di TonyPitony: l’ultima maschera della musica italiana, tra genio e trash fino al Festival di Sanremo; TonyPitony sa far parlare di sé; Fiorello, 'a Sanremo si preoccupavano di Pucci ma la mina vagante è TonyPitony'.

È il momento di TonyPitony: l’ultima maschera della musica italiana, tra genio e trash fino al Festival di SanremoÈ il momento di TonyPitony: l'ultima maschera della musica italiana, tra genio e trash fino al Festival di Sanremo ... unita.it

Il fenomeno del momento. TonyPitony arriva all’H2no. Concerto super sold-outL’irriverente artista e performer siciliano ha ottenuto un successo travolgente. Venerdì sarà a Pistoia grazie all’intuito di Pippo Dj. Genio o fuffa? Non importa. lanazione.it

È il momento di TonyPitony: l'ultima maschera della musica italiana, tra genio e trash fino al Festival di Sanremo Link all'articolo - https://www.unita.it/2026/02/04/tonypitony-maschera-musica-italiana-genio-trash-festival-sanremo/ facebook