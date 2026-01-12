Canella e Ventura ritorno da campioni | trionfo trentino alla Middle del Bondone
Gabriele Canella e Alice Ventura tornano a vincere sulla neve, conquistando la Middle Distance di Coppa Italia di Sci. Dopo un periodo di assenza dalle competizioni, i due atleti trentini hanno dimostrato di mantenere alte le proprie qualità tecniche e la determinazione. Questa vittoria testimonia il loro talento e la costanza, confermando il loro ruolo tra i protagonisti della scena nazionale.
A volte ritornano. E il tempo, sulla neve, sembra non essere mai passato. Dopo anni lontani dalle competizioni, Gabriele Canella e Alice Ventura sono tornati dove contano i secondi, le scelte e il sangue freddo, firmando una splendida doppia vittoria nella Middle Distance di Coppa Italia di Sci. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Trionfo del Gruppo Vocale Garda Trentino al Concorso “Guido d’Arezzo” 2025
Leggi anche: Malcom in the Middle: Il trailer del reboot svela il ritorno dei Wilkerson e un nuovo Dewey
SCI-O: GABRIELE CANELLA E ANNA PRADEL CAMPIONI ITALIANI LONG; Sci Orienteering: Canella e Ventura dominano la Middle del Bondone.
Sci-O: i trentini Canella e Ventura vincono sul Bondone - Dopo alcuni anni di assenza, i trentini Gabriele Canella e Alice Ventura si presentano al via della gara di Sci Orienteering, valida come Coppa Italia Middle Distance, e vincono al ... ladigetto.it
FISO * SCI ORIENTEERING: «“MIDDLE DISTANCE“, SUL MONTE BONDONE VINCONO I TRENTINI CANELLA E VENTURA» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.