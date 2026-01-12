Canella e Ventura ritorno da campioni | trionfo trentino alla Middle del Bondone

Gabriele Canella e Alice Ventura tornano a vincere sulla neve, conquistando la Middle Distance di Coppa Italia di Sci. Dopo un periodo di assenza dalle competizioni, i due atleti trentini hanno dimostrato di mantenere alte le proprie qualità tecniche e la determinazione. Questa vittoria testimonia il loro talento e la costanza, confermando il loro ruolo tra i protagonisti della scena nazionale.

