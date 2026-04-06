Mala movida soluzioni equilibrate senza compromettere la sopravvivenza delle attività economiche
L’Associazione imprese Italia, sezione di Terni, ha evidenziato le difficoltà attuali del settore dei pubblici esercizi, sottolineando come le attività si trovino a confrontarsi con sfide economiche, normative e operative. La situazione si presenta sempre più complessa, con le imprese che devono adattarsi a un contesto in continuo mutamento. L’associazione propone soluzioni equilibrate, senza mettere a rischio la sopravvivenza delle attività commerciali.
L’intervento dell’Associazione imprese Italia dopo gli ultimi fatti di cronaca in città: “No a responsabilità improprie sugli esercenti. Ecco la nostra proposta per un progetto territoriale per Terni sicura” Gli esercenti operano in un contesto segnato da un carico fiscale e contributivo rilevante, da costi di gestione in costante aumento – affitti, utenze energetiche e idriche – e da oneri legati al personale dipendente, elemento essenziale ma sempre più difficile da sostenere. A ciò si aggiungono normative articolate e responsabilità civili e penali sempre più stringenti. Una scelta che, negli ultimi tempi, sta portando sempre più frequentemente alla chiusura definitiva delle attività, con effetti evidenti sul tessuto economico e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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