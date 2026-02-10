Nuove strisce blu senza alcun confronto politico | la commissione Attività Economiche tira il freno a mano

Da foggiatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione Attività Economiche, guidata dal socialista Mino Di Chiara, ha deciso di fermarsi. Dopo le polemiche e le proteste, ha preso tempo, senza aprire discussioni politiche. Non ci sta a subire ancora aumenti e novità sulle strisce blu senza un confronto chiaro e trasparente. La situazione resta in stand-by, in attesa di eventuali sviluppi.

Non ci sta ad un’altra sventagliata di strisce blu la commissione presieduta dal socialista Mino Di Chiara. Il caso dei nuovi stalli a pagamento è stato esaminato nel corso di una riunione al terzo piano di Palazzo di Città.Dalla seconda commissione permanente ‘Attività Economiche’, lunedì.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

