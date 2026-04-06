Magistratura in lutto | è morto Raffaele Ceniccola

La magistratura casertana si trova in lutto per la morte di Raffaele Ceniccola, figura di rilievo nel mondo giuridico locale. La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come un maestro per molte generazioni di giuristi e sottolineando la sua vivacità e passione come intellettuale nelle diverse aree del diritto. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità legale della zona.

Magistratura casertana in lutto per la scomparsa di Raffale Ceniccola. Così la Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere esprime il proprio cordoglio: “Eccellente maestro di generazioni di giuristi, vivace e appassionato intellettuale delle svariate branche del diritto. Ai familiari tutti giungano le più sentite condoglianze”. Raffaele Ceniccola, magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori, ha prestato servizio per oltre un ventennio presso la Suprema Corte di Cassazione ove, tra l’altro, ha partecipato a numerose udienze delle Sezioni Unite civile in funzione di Procuratore Generale. Inoltre è stato componente dell’Ufficio studi del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nonché Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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