Lamezia in lutto | muore a 52 anni la funzionaria Giusy Raffaele

A Lamezia Terme si piange la scomparsa improvvisa di Giusy Raffaele, funzionaria di 52 anni molto conosciuta in città. La sua morte ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto tra colleghi e cittadini. La notizia si è diffusa rapidamente, portando alla memoria il ruolo importante che la Raffaele ricopriva nel suo settore.

La città di Lamezia Terme è in lutto per la scomparsa improvvisa di Giusy Raffaele, una professionista di 52 anni stimata dalla comunità locale. La notizia ha scatenato un'ondata di dolore che ha unito i cittadini attorno alla famiglia della defunta, trasformando il centro urbano in uno spazio di condivisione del cordoglio. L'improvviso decesso ha colto di sorpresa non solo i parenti stretti, ma l'intera rete sociale della donna, nota per il suo impegno professionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il vuoto lasciato da questa figura chiave si fa sentire con forza nelle istituzioni e nei vicoli della città costiera calabrese.