In un incontro nell’Aula consiliare del Comune di Guardia Sanframondi, si è discusso della riforma giudiziaria e del suo impatto sulla magistratura. Un rappresentante di Forza Italia ha affermato che la riforma aumenta l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti, tra cui amministratori locali, e si è concentrata sugli effetti della modifica legislativa.

“La campagna per il ‘NO’ ha alimentato paure infondate: la riforma non sottopone la magistratura alla politica, ma ne rafforza indipendenza e imparzialità”. Lo dichiara il consigliere comunale Fiorenza Ceniccola, sottolineando che “la separazione delle carriere è coerente con la Costituzione e garantisce un giudice realmente terzo. Restano intatti i principi di autonomia. I due CSM e l’Alta Corte disciplinare rafforzano equilibrio, trasparenza e terzietà, intervenendo anche sul tema delle correnti e del merito attraverso l’introduzione del sorteggio”. L’invito è a partecipare all’appuntamento di chiusura della campagna referendaria, previsto per oggj 20 marzo alle ore 17. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Referendum, Ceniccola (FI): “La riforma rafforza indipendenza e imparzialità della magistratura”

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