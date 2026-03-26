Due giornate dedicate alla legalità Corteo al pontile con Pietro Grasso

Sono state due giornate dedicate alla legalità, caratterizzate da un corteo al pontile con la partecipazione di Pietro Grasso, ex Presidente del Senato e ex Procuratore nazionale antimafia. L'evento ha coinvolto diverse persone e ha visto la presenza di pubblico e autorità locali. Durante le manifestazioni si sono svolti interventi e iniziative volte a promuovere la cultura della legalità.

Due giornate di grande rilievo civile ed educativo con protagonista Pietro Grasso, già Presidente del Senato ed ex Procuratore nazionale antimafia. Il primo appuntamento domenica alle 18 a Villa Bertelli, con la presentazione del volume “ U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra ”, organizzata dal Comune con Demea Eventi Culturali e la Fondazione Scintille di futuro. Nel volume Grasso ricostruisce dall’interno il maxiprocesso di Palermo, offrendo uno sguardo diretto su un passaggio cruciale della storia repubblicana e restituendo il senso profondo della lotta dello Stato contro la criminalità organizzata. A moderare sarà il professor Joel De Petris, mentre ad accompagnare l’autore sarà il direttore di Demea Eventi Culturali Antonio Oliveri (ingresso libero su prenotazione al 0584 787251). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due giornate dedicate alla legalità. Corteo al pontile con Pietro Grasso Articoli correlati Colleferro. Venerdì 27 Febbraio: “Da che parte stai?” Giornata della Legalità con il Presidente Pietro GrassoCronache Cittadine COLLEFERRO – Venerdì 27 Febbraio, la città vivrà una giornata di straordinario significato civile e istituzionale. Colleferro. Sabato 27 Febbraio: “Da che parte stai?” Giornata della Legalità con il Presidente Pietro GrassoCronache Cittadine COLLEFERRO – Venerdì 27 Febbraio, la città vivrà una giornata di straordinario significato civile e istituzionale. Approfondimenti e contenuti su Pietro Grasso Discussioni sull' argomento Due giornate dedicate alla legalità. Corteo al pontile con Pietro Grasso; Forte dei Marmi: due giorni per la legalità con Pietro Grasso -; Giornata del ricordo delle vittime di mafia, Pietro Grasso e l'incontro con gli studenti del Cerletti; No alla Mafia, ’Libera’ dagli studenti: A scuola nel segno della legalità. Due giornate dedicate alla vaccinazione alla Fiera Campionaria di BergamoVenerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, vaccinazioni gratuite e senza prenotazione all’Ospedale da campo degli Alpini, presidio temporaneo di salute pubblica La Fiera Campionaria di Bergamo, in ... bergamonews.it PRENOTA IL TUO POSTO ALL'EVENTO, INQUADRA IL QR CODE DELLA LOCANDINA Presentazione del libro “'U Maxi: dentro il processo a Cosa Nostra” Un evento imperdibile con Pietro Grasso, autore del libro, ex Presidente del Senato della Repubbl - facebook.com facebook Referendum sulla Giustizia: per il No tappa a Padova per la chiusura della campagna. Al cinema Porto Astra sono intervenuti, tra gi altri, il senatore Pietro Grasso e Francesca Re David della segreteria Nazionale della Cgil. x.com