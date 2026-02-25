Colleferro Venerdì 27 Febbraio | Da che parte stai? Giornata della Legalità con il Presidente Pietro Grasso

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Venerdì 27 Febbraio, la città vivrà una giornata di straordinario significato civile e istituzionale. La Giornata della Legalità, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Colleferro. Sabato 27 Febbraio: “Da che parte stai?” Giornata della Legalità con il Presidente Pietro GrassoCronache Cittadine COLLEFERRO – Venerdì 27 Febbraio, la città vivrà una giornata di straordinario significato civile e istituzionale.

'E tu da che parte stai?': 600 studenti al cinema tra legalità e scelte che segnano il futuroL'obiettivo di ‘E tu da che parte stai?’ è far riflettere gli adolescenti sul valore della libertà personale e sulle conseguenze, spesso...

Sciopero aerei oggi e treni il 27 e 28 febbraio. Orari, voli e corse garantiteSi aprono oggi tre giorni in cui potrebbero registrarsi forti disagi per i viaggiatori in Italia: fino a sabato infatti sono in programma diversi scioperi nel settore dei trasporti. A essere a rischio ... tg24.sky.it

Sciopero nazionale treni 27-28 febbraio 2026: possibili cancellazioni e variazioni su Frecce, Intercity e RegionaliSciopero FS e Trenord 27-28 febbraio 2026: treni a rischio cancellazioni. Fasce garantite sui Regionali, rimborsi, info ufficiali e servizi minimi. ilquotidianodellazio.it

Pietro Grasso e il maxiprocesso a Cosa Nostra. L’ex presidente del Senato e magistrato sarà oggi a Genova per partecipare alle 18.30, nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale, al ciclo “Un Palazzo di libri”. Grasso presenterà insieme a Nando Dal - facebook.com facebook

Intervista a Gian Maria Gros-Pietro Presidente di Intesa Sanpaolo al 32esimo Congresso Assiom forex a Venezia: " Le banche italiane sono tra le più solide e competitive in Europa e sono in grado di sostenere l’economia e la crescita." stream24.ilsole24ore x.com