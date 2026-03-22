Ha confessato Cadavere scoperto in un casolare c’è la svolta | chi è stato

Un nuovo episodio di violenza scuote la periferia est di Roma e riaccende il tema della sicurezza nelle aree più marginali, dove casolari e spazi abbandonati diventano spesso rifugi e, a volte, scenari di crimini. In poche ore gli investigatori hanno ricostruito un quadro preciso, arrivando a un fermo per omicidio volontario. Il corpo di un uomo di 37 anni, originario della Moldavia, è stato trovato in un casolare dismesso in via Giggi Spaducci, nel quartiere San Basilio, tra Nomentana e periferia est. Sul cadavere c’erano segni evidenti di aggressione. Sul posto sono intervenuti Squadra Mobile, Scientifica e medico legale per i rilievi. La lite, la spranga e il fermo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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