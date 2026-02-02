Macabro ritrovamento tra i rifiuti | c' è un cane morto avvolto in un panno Indagini in corso

Un cane morto è stato trovato tra i rifiuti lungo via Eridano, durante la raccolta di Plastic Free di domenica. Il corpo dell’animale, avvolto in un panno, ha suscitato sconcerto tra i volontari. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per capire le cause di questo ritrovamento e identificare eventuali responsabili.

La ormai ‘classica’ raccolta dei rifiuti di Plastic Free. Ma con una ‘sorpresa’ alquanto macabra. E’ quanto è accaduto nella giornata di domenica 1 febbraio, lungo via Eridano. Come raccontano gli stessi volontari dell’associazione ambientalista, infatti, durante la pulizia dell’area, l’attenzione è stata attratta da uno “strano involucro, una specie di sudario”. Gli stessi cittadini hanno immediatamente contattato la polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. Insieme ai volontari, gli agenti hanno trascinato l’involucro lungo il ciglio della strada, iniziando un’ispezione. Ben presto si è avuta la macabra sorpresa: all’interno del panno era nascosto un grosso cane senza vita (ma con il microchip).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Plastic Free 1 Febbraio

A Lugo, in via Risorgimento, è stato rinvenuto il corpo di madre e figlio all’interno di un’abitazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Plastic Free 1 Febbraio

Argomenti discussi: Macabro ritrovamento in strada Fornacino: recuperati resti umani. Si indaga sull'identità; Macabro ritrovamento a Polesine Zibello: scheletro umano in un’area golenale del Po; Macabro ritrovamento a Polesine Zibello: scheletro umano in un'area golenale del Po; Parma, ritrovato uno scheletro in un'area golenale del fiume Po a Polesine Zibello.

Macabro ritrovamento in strada Fornacino: recuperati resti umani. Si indaga sull'identitàRecupero dei carabinieri di Venaria e trasferimento all’ospedale di Ciriè: si cercano risposte su identità e cause della morte ... giornalelavoce.it

Nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio è stato ritrovato uno scheletro umano in una zona golenale del fiume Po a Polesine Zibello, in provincia di Parma: dopo il macabro ritrovamento sono state immediatamente avviate le indagini finalizzate all’identificazione - facebook.com facebook