Valchiavenna in lutto per Giada | oggi l' ultimo saluto

Giada Bonomelli, 20 anni, è morta per complicanze della sindrome di Danon, una malattia genetica rara che le è stata diagnosticata a novembre 2024. La giovane viveva a Valchiavenna e i suoi genitori hanno deciso di organizzare il suo ultimo saluto oggi, in una cerimonia semplice e raccolta. La malattia aveva già colpito Giada in modo serio, limitandone le forze e portando i medici a tentare diverse cure senza successo.

Si è spenta a soli 20 Giada Bonomelli a causa della sindrome di Danon, una rara malattia genetica diagnosticata nel novembre 2024 e che, nonostante i tentativi dei medici, non ha lasciato scampo. La giovane viveva in Svizzera con la mamma Cristina, ma le radici familiari erano profondamente legate alla Valchiavenna. Ed è proprio a San Cassiano che oggi, alle 16, si svolgeranno i suoi funerali. La giovane lascia la mamma Cristina, il papà William, le sorelle ed un fratello. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Patrizia De Blanck, l’ultimo saluto a Roma. Sua figlia Giada: “Aveva paura che rimanessi sola” Oggi a Roma, in zona Ponte Milvio, si sono svolti i funerali di Patrizia De Blanck. Patrizia De Blanck, l’ultimo saluto. La disperazione della figlia Giada: “Mamma non mi lascerà mai” Una folla si è radunata questa mattina davanti alla chiesa per dare l’ultimo saluto a Patrizia De Blanck. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Speranze finite per il finanziere travolto dalla valanga: morte cerebrale per Erik Pettavino; Non ce l’ha fatta Erik Pettavino, sepolto da valanga mentre faceva il suo lavoro. Soccorso alpino della Gdf in lutto; Valanga sul Pizzo Meriggio: muore il sondriese Sebastiano Erba. LUTTO DEFUNTA ANDREINA DELLA PEDRINA Ved. SCIAINI di Chiavenna facebook