Stanotte a Indianapolis si disputa la finale NCAA tra Michigan e UConn, segnando la conclusione del campionato di college basket. La partita rappresenta un confronto tra due stili diversi: da un lato, la fisicità dominante di Michigan, dall’altro, il sistema di gioco collaudato di UConn. La sfida mette di fronte due squadre che si sono qualificate attraverso semifinali combattute e intense, portando alla fase decisiva della stagione.

La squadra migliore contro quella con l’allenatore migliore. La finalissima collegiale Michigan-Uconn è tutta qui. I Wolverines, con un reparto lunghi da Nba, sarebbero strafavoriti per valori tecnici e atletici, ma gli Huskies hanno Dan Hurley in panchina, il coach capace di trascinarli al trionfo già nel 2023 e 2024 e a livello universitario il “manico” conta tanto, fa spesso la differenza. Scopriremo tutto stanotte, chi succederà ai Florida Gators come campione Ncaa. La palla a due al Lucas Oil Stadium di Indianapolis sarà alzata alle 2.50 orario italiano della notte tra lunedì e martedì e sarà trasmessa in diretta da Dazn. 40’ per decidere tutto: il Paradiso per chi taglierà l’ultima retina, un rimpianto eterno per chi vedrà festeggiare gli avversari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'uomo che ha rifiutato i Lakers, il LeBron dominicano, il gigante spagnolo: viaggio nella finale Ncaa

LeBron James nella storia: la stella dei Lakers all’All Star Game per il 22esimo anno di filaLeBron James batte un altro record: prenderà parte all’All Star Game per il 22esimo anno di fila.

Pugno all’infermiera: arrestato l’uomo che ha rifiutatoUn paziente di trentatré anni ha sferrato un pugno al torace di un’infermiera nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari, rifiutandosi di...

Argomenti più discussi: LeBron e Bronny, doppio divorzio coi Lakers? Tutti gli scenari; NBA: Doncic spinge i Lakers, Houston batte i Knicks; Bob McAdoo, l’uomo dei sogni; Resistenza, follia ragionata e desiderio di immortalità: con Federico Buffa al teatro Cilea brilla la stella dell'Nba Kobe Bryant · ilreggino.it.

Lakers, marzo da leoni e vittoria numero 50 nelle parole di JJ RedickL’allenatore dei Los Angeles Lakers, JJ Redick, ha commentato la prestazione della squadra dopo il successo per 127-113 sui Cleveland Cavaliers alla Crypto.com Arena, soffermandosi ... pianetabasket.com

LeBron non basta ai Lakers, Flagg show da 45 punti: vince Dallas. Curry rientra in campo ma Warriors ko facebook

78 I Mavericks piegano i Lakers. LeBron James (30+9+15) non basta, tripla doppia per Luke Kennard (15+16+11). In doppia cifra anche Jaxson Hayes (23+4+2), Rui Hachimura (21+7+1), Jake LaRavia (14+5+1) e Deandre Ayton (13+4+1). LM Ote x.com