Pugno all’infermiera | arrestato l’uomo che ha rifiutato

Un uomo di 33 anni ha colpito con un pugno l’infermiera nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari, dopo aver rifiutato di fare la raccolta delle urine. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava svolgendo il suo lavoro, e l’uomo è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un paziente di trentatré anni ha sferrato un pugno al torace di un’infermiera nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari, rifiutandosi di sottoporsi alla raccolta delle urine. L’episodio è avvenuto sabato sera quando l’uomo, giunto in stato di evidente alterazione psicofisica tramite ambulanza del 118, ha reagito con violenza durante le procedure di valutazione clinica. I carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto procedendo all’arresto immediato dell’aggressore. L’operatrice sanitaria ha riportato una lieve contusione al torace ed è stata subito assistita dai colleghi del Pronto Soccorso. La direzione sanitaria ha espresso piena solidarietà alla vittima e ha condannato fermamente questa aggressione come parte di una serie di episodi violenti contro il personale medico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

