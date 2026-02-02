LeBron James nella storia | la stella dei Lakers all’All Star Game per il 22esimo anno di fila

LeBron James conquista un altro record: parteciperà all’All Star Game per il 22esimo anno consecutivo. L’NBA ha annunciato le riserve domenica, e tra i nomi c’è anche lui. È un risultato che nessuno aveva mai raggiunto prima, un segno della sua longevità e della sua incredibile carriera. James si prepara per l’evento del 15 febbraio a Inglewood, in California, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

LeBron James batte un altro record: prenderà parte all' All Star Game per il 22esimo anno di fila. L' NBA ha annunciato domenica le riserve per la partita del 15 febbraio a Inglewood, in California, tra cui c'è appunto James. È il detentore del record All-Star in diverse categorie, che includono anche 20 presenze e 434 punti. "Non sono riuscito a farcela da rookie. Ventidue di fila. No, non è male", ha detto James in un video pubblicato dall'NBA prima che lui e i Los Angeles Lakers affrontassero i New York Knicks domenica sera, poco dopo la notizia della sua convocazione. "Sono onorato. Davvero", ha aggiunto James che non ha giocato l'All-Star Game della scorsa stagione a causa di un infortunio.

