Cesena-Südtirol lunedì 06 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da ex

Il lunedì di Pasquetta si apre con il match del 33esimo turno di Serie B tra Cesena e Südtirol, con calcio d'inizio alle 12:30. La sfida segna il ritorno di Castori al Manuzzi in qualità di allenatore della squadra ospite, mentre il Cesena è guidato da Ashley Cole. Sono state rese note le formazioni ufficiali, con alcuni convocati e quote per le scommesse. Il match si prospetta equilibrato, con pochi gol previsti.

Si apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori. I romagnoli sono tornati alla vittoria con il nuovo tecnico, che ha dato una scossa ad un gruppo entrato in serie negativa sotto la gestione Mignani. Una prestazione convincente quella contro il Catanzaro con la squadra che si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da ex Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da exSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori. Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori. Temi più discussi: Cesena - Südtirol | Le modalità di prevendita dei biglietti; Cesena - FCS, dirige Allegretta; Cesena - Südtirol, partita di Serie BKT; Pasquetta al Manuzzi: il Cesena sfida il Sudtirol di Castori per difendere i play-off. Diretta Cesena-Sudtirol liveIl Cesena torna in campo al Manuzzi (ore 12.30) nel lunedì di Pasqua per affrontare il Sudtirol. Tra i tanti temi di giornata c’è la sfida tra Ashley ... corriereromagna.it Cesena–Südtirol 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena–Südtirol ... sport.virgilio.it #MATCHDAY Giornata 33 | Lega B Cesena FC Südtirol Orogel Stadium Dino Manuzzi 12:30 DAZN & LaB Channel OneFootball # Interagisci con i profili social Segui la cronaca testuale sull’app ufficiale Offerto da Consorzio Gruppo facebook Questa è una storia vera: sul finire degli anni ‘70 il presidente del CesenaCalcio, Dino #Manuzzi, leggendo i miei articoli sulla pagina locale de Il Resto del Carlino, si era convinto che capissi di calcio e mi aveva chiamato a far parte del club con l’incarico di os x.com