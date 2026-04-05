Cesena-Südtirol lunedì 06 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da ex

Da infobetting.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lunedì di Pasquetta si apre con il match del 33esimo turno di Serie B tra Cesena e Südtirol, con calcio d'inizio alle 12:30. La sfida segna il ritorno di Castori al Manuzzi in qualità di allenatore della squadra ospite, mentre il Cesena è guidato da Ashley Cole. Sono state rese note le formazioni ufficiali, con alcuni convocati e quote per le scommesse. Il match si prospetta equilibrato, con pochi gol previsti.

Si apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.  I romagnoli sono tornati alla vittoria con il nuovo tecnico, che ha dato una scossa ad un gruppo entrato in serie negativa sotto la gestione Mignani. Una prestazione convincente quella contro il Catanzaro con la squadra che si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da ex

Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da exSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.

Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.

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