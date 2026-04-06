Luisa Esposito, attrice nota per il suo percorso tra teatro, comicità e cinema, ha recentemente condiviso la sua esperienza, evidenziando come il teatro sia arrivato in un momento di crisi. Nel corso di un’intervista, ha parlato della sua interpretazione di Rosalia Maggio nel film La salita, del rapporto con Napoli e del ruolo del teatro nel suo lavoro. La sua carriera si è sviluppata attraversando diversi ambiti artistici e culturali.

Ci sono attrici che raccontano i personaggi. E poi ci sono attrici che, raccontando un personaggio, finiscono inevitabilmente per raccontare se stesse. Luisa Esposito appartiene a questa seconda categoria. Parla di Rosalia Maggio e, quasi senza accorgersene, parla della paura di non essere all’altezza, della responsabilità di dare corpo a una donna realmente esistita, del desiderio di non imitare mai nessuno e di mettere sempre qualcosa di personale dentro ogni ruolo. Nel suo racconto, La salita di Massimiliano Gallo diventa molto più di un film sul teatro: diventa il simbolo di una vita passata a cercare il proprio posto nel mondo, senza scorciatoie, senza raccomandazioni, senza mai tirarsi indietro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luisa Esposito, dal teatro alla comicità al cinema: “Il teatro è arrivato in un momento di crisi”

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Nuovo concorrente in gara a #UNSELFIEXQZF! Questo è Tek di Luisa Esposito Metti LIKE o una REAZIONE a questo post Non valgono i like sulle condivisioni Si vota fino al 3 aprile h.12! Premiazione a Quattrozampeinfiera NAPOLI – 11 e 12 aprile facebook