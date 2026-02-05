Letizia va alla guerra | comicità e commozione al Nuovo Teatro Val d’Agrò

Questa sera al Nuovo Teatro Val d’Agrò si è vista una rappresentazione che ha saputo alternare comicità e momenti di forte emozione. La pièce “Letizia va alla guerra” ha coinvolto il pubblico, e anche Fiorello, nella sua rubrica su Rai Radio2, ha parlato di come lo spettacolo lo abbia commosso, definendolo una “favola”. La commozione e il sorriso sono stati protagonisti sul palco, lasciando il pubblico con il cuore più leggero e la mente riflessiva.

Persino Fiorello, nella sua striscia giornaliera “La Pennicanza” su Rai Radio2, ha voluto citare Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con la loro drammaturgia “Letizia va alla guerra” dicendo: "Una favola, mi sono commosso".Un’emozione che potranno rivivere anche gli spettatori del Nuovo Teatro Val.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Letizia va alla guerra Al Teatro Astra lo spettacolo "Letizia va alla guerra" "Giacominazza": dialogo al femminile e intergenerazionale al Nuovo Teatro Val d’Agrò Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Letizia va alla guerra Argomenti discussi: Capotondi e il dramma della guerra: Vite che cambiano sotto le bombe; ’Art’, ovvero la guerra feroce del potere; Montalbano Elicona ed il Teatro nel Borgo: scroscianti applausi per Minchia Signor Tenente. Al Michelangelo Letizia va alla guerraUn racconto tragicomico, di tenerezza e verità. Così si presenta ‘Letizia va alla guerra. La suora, la sposa e la puttana’, lo spettacolo che va in scena stasera e domani alle 21, al teatro ... ilrestodelcarlino.it Spettacolo teatrale a Pavia: 'Letizia va alla guerra' esplora identità femminiliSpettacolo teatrale al Cinema Politeama di Pavia: LETIZIA VA ALLA GUERRA, un'opera che esplora le storie di tre donne in un contesto di guerra e identità. mentelocale.it Scaletta Zanclea (ME) – Al Nuovo Teatro Scaletta, domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo Molière Uanmensciò scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Falco. Questo nuovo appuntamento al teatro scalettese diretto da Maurizio P facebook Sparatoria con rapinatore armato di pistola Rogoredo di nuovo teatro di un drammatico evento siulp.it/sparatoria-con… via @SiulpNazionale x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.